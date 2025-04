Zwei Webinare sind derzeit auf Abruf verfügbar. Im ersten Webinar mit dem Titel „ Industrial Evolution: How to Leverage the Power of AI/ML and Robotics “, präsentiert von Arrow und Microchip, wird dargelegt, wie die neusten Technologien von Microchip in den Bereichen sichere Authentifizierung, vorausschauende Wartung, intelligente Embedded-Bildverarbeitung und mehrachsige Motorsteuerung die Designprozesse revolutionieren.

Das zweite Webinar, „ Advance Edge AI and Robotics Development with NVIDIA Full-Stack Accelerated Computing Platform “, wird von Arrow und NVIDIA präsentiert und zeigt, wie NVIDIAs Jetson-Plattform, AI Foundation-Modelle und Isaac ROS-Workflows die Robotik mit Edge-KI transformieren. Darüber hinaus werden praktische Frameworks für den Aufbau autonomer Systeme und Fallstudien aus der Praxis zur Veranschaulichung einer schnellen Entwicklung vorgestellt.

Arrow wird darüber hinaus zwei weitere Webinare durchführen: das erste am 19. März mit Qualcomm, und das zweite am 25. März mit NXP.