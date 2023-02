Wenn Menschen von "der Zukunft intelligenter Roboter" hören, stellen sie sich meist ein und dieselbe Frage: Wie viele Arbeitsplätze werden deswegen verschwinden? Wie auch immer die Antwort auf die erste Frage ausfällt, lautet die zweite Frage oft in etwa so: Wie kann ich sicherstellen, dass meine Arbeit nicht verschwindet?



In einer vor Kurzem in Science Robotics veröffentlichten Studie beantwortet ein Team von Robotikern der EPFL und Ökonominnen und Ökonomen der Universität Lausanne eben diese beiden Fragen. Sie kombinierten die wissenschaftliche und technische Literatur zu den Fähigkeiten von Robotern mit Beschäftigungs- und Lohnstatistiken. Basierend darauf entwickelten sie ein Programm, das für jeden der ausgewählten Berufe die Wahrscheinlichkeit berechnet, in naher Zukunft von Maschinen abgelöst zu werden. Das ist aber nicht alles: Das Tool schlägt auch alternative Berufe vor, die ein tieferes Automatisierungsrisiko und einen geringen Umschulungsaufwand aufweisen.



"Es gibt mehrere Studien, die Prognosen zur Anzahl Arbeitsplätze, die in naher Zukunft automatisiert werden, aufstellen. All diese Studien haben aber Software-Bots im Fokus, das heisst Sprach- und Bilderkennungsalgorithmen, virtuelle Finanzberater, Chatbots und so weiter. Darüber hinaus variieren ihre Prognosen stark, je nachdem, wie Arbeitsanforderungen und Softwarefähigkeiten bewertet wurden. In unserer Studie betrachten wir nicht nur KI-gestützte Software, sondern auch echte intelligente Roboter, die körperliche Arbeit verrichten. Wir haben eine Methode für den systematischen Vergleich der Fähigkeiten von Menschen und Robotern entwickelt, die in Hunderten von Berufen zum Einsatz kommen", so Prof. Dario Floreano, Direktor des Laboratory of Intelligent Systems der EPFL, der die Studie an der EPFL leitete.