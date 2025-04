Die Mitarbeitenden in der Produktion können direkt auf die konsistent im SAP-System gespeicherten Daten zugreifen und diese ad hoc für fertigungsbezogene Entscheidungen nutzen. So ist klar ersichtlich, welche Teile und Baugruppen für welche Anlagen im Thermomanagement verfügbar sind und wo genau sie im Lager gelagert werden. Der Materialbestand lässt sich präzise disponieren: Es wird deutlich, welche Teile in welchen Mengen und zu welchem Zeitpunkt verbraucht wurden. Auf dieser Basis können Disponenten fehlende Materialien zeitnah nachbestellen, was einen effizienten und produktiven Fertigungs-Workflow sicherstellt.

„Vor Einführung der Aimtec-Lösung wurde verbrauchtes Material erst nach Fertigstellung der kompletten Anlage manuell gebucht. So konnte es bis zu neun Monate dauern, bis ein Update des Lagerbestands vorlag. In der Zwischenzeit tappten unsere Disponenten quasi im Dunkeln“, erinnert sich Martin Spiegler. Auch die Lagerkapazitäten lassen sich besser planen, was zu einer effizienteren Auslastung des verfügbaren Platzes führt. Ebenso profitiert das Qualitätsmanagement: Fehlerhafte Stücklisten sowie falsch verbaute Komponenten und Bauteile gehören aufgrund der strukturierten Lagerhaltung der Vergangenheit an. Dadurch reduzieren sich die Fehlerquoten, es ist deutlich weniger Nacharbeit erforderlich.

„Durch die gesteigerte Effizienz des Warehouse Managements profitieren wir von einer Zeitersparnis von bis zu 60 Prozent bei der Fertigung der Thermomanagement-Anlagen. Das bedeutet, wir können mit den gleichen Ressourcen doppelt so schnell produzieren und die Maschinen entsprechend früher an die Kunden ausliefern. Dies schafft Potenzial für zusätzliche Kapazitäten und weitere Aufträge“, konstatiert Martin Spiegler.