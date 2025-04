Pieter Broekema, CEO von Sensorfact, erklärt: "Sensorfact stellt eine einheitliche Smart-Factory-Plattform bereit, die Kunden die leichte Erfassung von Versorgungs- und Produktionsdaten und die Senkung ihrer Kosten und CO2-Emissionen ermöglicht. So helfen wir Kunden, erhebliche Einsparungen zu erzielen, und wir entwickeln weitere Innovationen, mit denen Kunden die Verschwendung in der Industrie reduzieren können. Wir zählen zu den Marktführern in Europa, und zusammen mit ABB werden wir unsere Lösungen schneller auf neue globale Märkte bringen.“

Aus dem Bericht Energy Efficiency: The Decade for Action der Internationalen Energieagentur (IEA) geht hervor, dass die weltweiten Fortschritte im Bereich Energieeffizienz in den nächsten zehn Jahren verdoppelt werden müssen, um die Umweltauswirkungen des wachsenden globalen Energiebedarfs zu minimieren. Der Bericht hebt hervor, wie wichtig die Nutzung digitaler Innovationen ist, um ein intelligenteres Energiemanagement voranzutreiben.