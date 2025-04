„Die Nachfrage nach fortschrittlichen Elektrifizierungstechnologien steigt stetig, angetrieben durch das Wachstum in wichtigen Sektoren wie Rechenzentren und Versorgungsunternehmen“, so ABB-CEO Morten Wierod. Mit dem Ausbau der Produktion in den USA will der Technologiekonzern das Wachstum in seinem weltweit größten Markt fördern. „Unsere neuen Anlagen in Selmer und Senatobia werden dazu beitragen, dass unsere US-Kunden Wegbereiter der Energiewende bleiben und ihre Leistungs-, Produktivitäts- und Energieeffizienzziele erreichen“, erklärt Wierod.



Rund 500 Millionen Dollar hat ABB in den vergangenen drei Jahren in den USA investiert. Beispiele sind das Produktions- und Innovationszentrum für industrielle Elektroantriebe in New Berlin (Wisconsin), das im Oktober 2024 eröffnet wird, sowie das kurz vor der Eröffnung stehende Werk für Stromnetztechnologien in Albuquerque.