Thomas Zemen vom Austrian Institute of Technology präsentierte zahlreiche Forschungsprojekte, mit denen der neue Funkstandard in der Praxis erprobt wird. Insbesondere Digitale Zwillinge spielen dabei eine große Rolle. So führt die hohe Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit von 5G dazu, dass kabellose Anbindungen jetzt auch in hochsensiblen Bereichen eingesetzt werden können. Etwa bei Robotern, im Straßenverkehr oder in der Zugtechnik. So wird aktuell in Kooperation mit der ÖBB ein Pilotprojekt durchgeführt, bei dem eine Nebenbahn vollkommen entkoppelt gesteuert wird. "Die ganze Sicherheitstechnik wird remote ausgeführt. Es gibt keine Lichtsignale, nur Züge, Weichen und Bahnübergänge. Das ist ein großer Hoffnungsmarkt für die Bahnindustrie," so Zemen.