Siemens Gamesa plant, in naher Zukunft ein fünftes Schwerlast-AGV von Stäubli WFT für das Werk in Cuxhaven zu erwerben. "Wir bauen derzeit die Produktion für die nächste Generation von Offshore-Windturbinen auf, die deutlich größer sein und ebenfalls eine höhere Leistung von 11 MW liefern wird", sagt Schattenmann. Konkret bedeutet dies, dass die SG 11.0-200 DD einen Rotordurchmesser von unglaublichen 200 Metern haben wird und die Gondeln ein Drittel mehr wiegen werden. Außerdem werden sie mit einem Hubschrauberlandeplatz ausgestattet sein.



Flexibilität spielte auch bei der Planung des innerbetrieblichen Schwerlast-Materialflusses eine zentrale Rolle. Deshalb entschieden sich die Systementwickler von Siemens Gamesa für ein zweites Modell der bestehenden 450-Tonnen-Plattform und nicht für ein einziges, noch größeres AGV. Schattenmann: "Auf den beiden 450-Tonnen-Fahrzeugen, die im Tandembetrieb arbeiten, werden wir dann die fertigen Gondeln der neuen Turbinen von der Endmontage zum Prüfstand transportieren. Dass Stäubli WFT über das technische Know-how verfügt, um Fahrzeuge dieser Größe synchron zu betreiben, ist für uns ein großer Vorteil. So können wir die Fahrzeuge einzeln oder paarweise einsetzen und so ein Maximum an Flexibilität erreichen."