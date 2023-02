Die Digitalisierung verändert die Arbeitsweise von Unternehmen. Die vierte industrielle Revolution oder Industrie 4.0 steht uns bevor. Und ist bereits mit großen Schritten auch in Österreich angekommen. Heimische Unternehmen transformieren sich digital. Industrielle Prozesse und Maschinen werden intelligenter und modularer, Automatisierung, künstliche Intelligenz (KI) und schnelle technologische Innovationen halten Einzug. Maschinen kommunizieren mit Maschinen – und diese intelligenten, immer verbundenen Geräte tauschen Daten aus und liefern Kontextinformationen in Echtzeit. Immer mit dem Ziel, Prozesse zu optimieren und die Art und Weise zu verbessern, wie wir entwickeln, produzieren, interagieren, arbeiten und letztendlich leben. Das Internet der Dinge (IoT) und das industrielle Internet der Dinge (IIoT) „at its best“.



Kein Wunder, dass McKinsey schätzte, dass die Investitionen in IoT-Technologie im Jahr 2022 um 13,5 % wachsen würden. Die Folge: eine regelrechte Explosion von Produktions- und Industriedaten. Klar, dass diese Daten gesammelt und analysiert werden, um beispielsweise die Produktivität zu verbessern, Prozesse zu überwachen oder „Predictive Maintenance“ zu ermöglichen bzw. zu verbessern. Da so viele geschäftskritische Daten durch IoT- und IIoT-Geräte fließen, müssen Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um ihre Technologie zu sichern.





Warum ist IIoT-Sicherheit wichtig?



Diese Entwicklung ist auch bei Cyberkriminellen nicht unbemerkt geblieben. Sie versuchen, IoT und IIoT als schwache Glieder in der Datenkette auszunutzen. Das abzusichern, ist eine echte Herausforderung für Unternehmen. Nicht nur die zunehmende Menge an strukturierten und unstrukturierten Daten, sondern auch deren oft anomales Verhalten, das sich über globale Ökosysteme erstreckt, bereiten Kopfzerbrechen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele IIoT-Geräte drahtlos sind (WLAN oder 5G) und oft eigene Kommunikationskanäle zu ihren Herstellern für Wartung oder Fehlerbehebung haben. Das kann sie zu einer potenziellen Hintertür ins Produktionsnetzwerk machen.



Die meisten Unternehmen sind nicht gut auf Schwachstellen von IoT- und IIoT-Geräten vorbereitet. Die allgegenwärtige Interkonnektivität zwischen Geräten, Benutzern und verteilten Netzwerken stellt eine besondere Herausforderung für herkömmliche, isolierte Sicherheitslösungen dar. Sich auf einen einzelnen Punkt im Netzwerk zu konzentrieren, wird zunehmend ineffektiv. Der Mangel an Single-View-Sichtbarkeit über Geräte, Benutzer und das gesamte Netzwerk schafft blinde Flecken, die Cyberkriminelle ausnutzen können. Laut einer von EY durchgeführten Studie gibt fast die Hälfte der Unternehmen an, dass sie besorgt darüber seien, dass sie die Sicherheit ihrer IoT- und IIoT-Assets nicht nachverfolgen, diese virenfrei halten und Schwachstellen beheben können.





IoT- und IIoT-Sicherheitsrisiken – was zu beachten ist



Aus Security-Sicht bergen IoT- und IIoT-Geräte eine Reihe von Risiken. So wurde bei der Entwicklung der meisten dieser Geräte der Sicherheitsaspekt außer Acht gelassen. Viele von ihnen sind „headless“. Das heißt, dass sie nicht über ein herkömmliches Betriebssystem oder nicht einmal über den Speicher oder die Rechenleistung verfügen, die erforderlich sind, um Sicherheitselemente zu integrieren oder einen Security Client zu installieren. Darüber hinaus haben eine alarmierende Anzahl von Geräten Passwörter fest in ihre Firmware codiert.



Die Folge ist, dass viele IoT-Geräte nicht gepatcht oder aktualisiert werden können. Und selbst wenn ein gewisses Maß an Security auf dem Gerät installiert werden kann, ist die zugrunde liegende Software oft aus allgemein verfügbarem Code zusammengeschustert oder ungetestet, sodass die meisten installierten Sicherheitstools durch Ausnutzen bekannter Schwachstellen umgangen werden können. Darüber hinaus sind die meisten IIoT- und IoT-Geräte nur eingeschränkt oder gar nicht konfigurierbar. Und wenn Geräte kompromittiert werden, geben die meisten IT-Organisationen zu, dass sie das Ereignis wahrscheinlich gar nicht erkennen können, bevor es sich auf Systeme und Daten auswirkt.





So mindern Sie IoT- und IIoT-Sicherheitsrisiken!



Indem sie Authentifizierung, Verschlüsselung und Berechtigungsverwaltung implementieren, versuchen manche Unternehmen, die oben genannten Herausforderungen anzugehen. Aber damit ist es nicht getan. Diese Tools müssen getestet, in die Netzwerkarchitektur integriert, aktualisiert, verwaltet und überwacht werden. Also, was tun?