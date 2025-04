Martin Preece erklärt: „Um die anspruchsvollen Projektanforderungen erfüllen zu können, diskutierten wir verschiedene Komponenten von STÖBER. Nach mehreren Gesprächen mit Niko Bayer und dem USL-Team konnten wir diese spezifizieren.“ In die angebotenen Antriebssysteme ließen sich etwa Servoverstärker oder auch Triebstockverzahnung nahtlos integrieren. Zu den Lösungen gehören Linear- und Rotationsachsen mit verschiedenen Servomotorgrößen aus der EZ-Reihe. Diese sind sehr kompakt und ermöglichen ein maximales Drehmoment in Kombination mit einer hohen Dynamik. Dazu kommen Antriebsregler der neuesten Generation aus der SC6-Reihe, verschiedene Servogetriebe, ausgewählt nach Steifigkeit und Präzision, sowie die One Cable Solution (OCS). Diese verbindet Motoren und Antriebsregler bei einer Länge von bis zu 100 Meter zuverlässig.

„Unsere Motoren und Regler haben wir gemeinsam mit USL so dimensioniert und ausgewählt, dass die Leistung in Abhängigkeit der Antriebsart, also Triebstock-, Spindel- oder Direktantrieb, und je nach den spezifischen Anforderungen optimiert werden konnte“, sagt Preece. Niko Bayer und sein Team setzen häufig eine Kombination dieser Antriebe für verschiedene Achsen derselben Maschine ein, um die gewünschte Präzision und Zuverlässigkeit zu erreichen.