Ausgabe 5/2023 : Neues AUTlook mit Bundesland-Sonderbeilage

In der finalen Ausgabe von AUTlook in diesem Jahr widmen wir uns der Frage, wie man Digitalisierungsprojekte in der Industrie am besten umsetzen kann. Dazu liefert eine Reihe von Experten Tipps und Know-how. Und erstmals erscheint die Sonderbeilage "Automatisierung in Österreich", in der wir das beeindruckende Gesamtbild der Automatisierungslandschaft in Österreich präsentieren.