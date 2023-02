Das sind die Highlights der neuen Ausgabe von AUTlook:

OPC UA FX: Was bringt der neue Standard für die Feldebene?

Peter Lutz von der OPC Foundation erklärt im AUTlook-Interview, was der aktuelle Stand der Dinge in der Entwicklung ist und welche neuen Anwendungsmöglichkeiten er sich von OPC UA FX verspricht.

Roboter und Menschen kann man nicht teilen



Viola Gallina, Senior Researcher und Research Coordinator bei Fraunhofer Austria, über den Vorteil der Reduktion des Arbeitskräfteeinsatzes in automatisierten Produktionslinien.



Die Automatisierungspyramide hat ausgedient – oder doch nicht?



Ist das mittlerweile 30 Jahre alte Ebenen-Modell der Integration von industriellen Technologien bereits Schnee von gestern oder hat es noch eine Daseinsberechtigung? Wir fragen nach bei drei Unternehmen, die es wissen müssen.



Cybersicherheit wird von der Kür zur Pflicht



Warum eine EU-Vorgabe ab 2024 die Verantwortung neu verteilt – und sich Automatisierer samt ihren Kunden darauf jetzt schon vorbereiten müssen.



Befeuert China mit Technologiestandards seine Expansionspolitik?



5G, KI und andere Innovationen, bei denen China federführend ist, sollen über das System der internationalen Standards das Projekt der „neuen Seidenstraße“ weiter vorantreiben. Über die chinesische Strategie und die Auswirkungen für Europa haben wir mit Karl Grün, Director Standards Development bei Standards Austria, gesprochen.



Tech-Pionier warnt vor Hype um Quantentechnologie



Prof. Rainer Blatt, einer der renommiertesten Quanten-Forscher, der an einem universellen Quantencomputer für die Industrie arbeitet, mahnt zur Besonnenheit. Ja, die Technologie hat enormes Potenzial, doch der Weg dahin ist noch ein sehr langer.



All das und viele weitere News aus der Welt der Automatisierung erwarten Sie in der neuen Ausgabe von AUTlook! Das e-Paper finden Sie in unserem Online-Shop.