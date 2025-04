Mit dem IMB-V3000 erweitert ICP Deutschland sein Single-Board-Portfolio um eine weitere leistungsstarke AMD-Lösung neben dem IMBAX-SP6. Beim IMB-V3000 handelt es sich um ein Micro ATX-Mainboard, das mit einem fest verbauten AMD Ryzen Embedded V3000 Prozessor bestückt ist. Diese auf der Zen 3+ Mikroarchitektur basierende Prozessorserie wurde speziell für den Embedded-Bereich entwickelt und kombiniert hohe Leistung mit Energieeffizienz. Ideal für industrielle Anwendungen, die einen kontinuierlichen Betrieb erfordern. Standardmäßig wird das IMB-V3000 mit zwei Prozessoroptionen angeboten: dem V3C14 mit vier Kernen, einer maximalen Taktfrequenz von 3,8 GHz und einer TDP von 25 Watt sowie dem V3C48, ebenfalls mit vier Kernen, einer Taktfrequenz von bis zu 3,8 GHz, jedoch mit einer TDP von 45 Watt. Weitere Prozessoroptionen sind auf Anfrage verfügbar. Der Clou an der Prozessorgeneration bzw. dem IMB-V3000 ist die 100% Unterstützung von Linux und der Verzicht auf Windows Betriebssysteme. Das Mainboard unterstützt bis zu 96 GB DDR5-RAM im Dual-Channel-Betrieb über zwei DIMM-Slots. Für Erweiterungen stehen insgesamt sechs PCIe-Slots zur Verfügung: ein PCIe x16 Slot (mit x8-Signal), ein PCIe x4 Slot mit offenem Ende, zwei PCIe x1 Slots, sowie zwei M.2 2242/2280 Slots (ein M-Key mit NVMe 4x1 Unterstützung und ein B-Key mit NVMe 4x1 Unterstützung, der auch für das optionale IPMI-Modul genutzt werden kann). Das IMB-V3000 bietet umfassende Konnektivität mit einem 10G SFI Slot (SFP+), einem 10GbE (RJ45) Anschluss, zwei USB 3.2, vier USB 2.0 und sechs seriellen Schnittstellen (vier RS-232, zwei RS232/422/485). Zusätzlich verfügt es über zwei SATA-Ports mit 6 Gb/s, 12 digitale I/Os sowie einen Steckplatz für das optionale TPM-Modul. Das Board ist für den industriellen Einsatz konzipiert und kann in einem Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 60 °C eingesetzt werden. ICP Deutschland bietet das IMB-V3000 als langzeitverfügbares Produkt an und liefert es auf Wunsch als vorkonfiguriertes System mit entsprechender CPU und Speicher oder als Ready-to-Use-Lösung im 19"-Rack oder Midi-Tower-Gehäuse.