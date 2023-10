Die Nachfolge von Pauly in der Division Messtechnik hat Christina Geßner angetreten, die damit auch Mitglied der Geschäftsleitung von Rohde & Schwarz wurde. Zuletzt leitete sie das Fachgebiet Spektrum- und Netzwerkanalyse, EMV- und Antennentest. Die 50-Jährige trat 2004 als Technologiemanagerin bei Rohde & Schwarz ein. 2011 wechselte sie als Leiterin Produktmanagement in das Fachgebiet Spektrum- und Netzwerkanalyse. In den folgenden Jahren füllte sie dort verschiedene Führungsfunktionen aus, bis sie 2018 zur Leiterin des gesamten Fachgebiets ernannt wurde. Mit ihr setzt Rohde & Schwarz ebenfalls auf eine langjährige Mitarbeiterin und erfahrene Führungskraft.

Pauly ist von seiner Nachfolgerin überzeugt: „Christina Geßner handelt unternehmerisch, treibt Innovationen voran und stellt die Bedarfe der Kunden in den Mittelpunkt. Das hat sie in verschiedenen Führungsfunktionen und insbesondere als Fachgebietsleiterin unter Beweis gestellt. Das sind genau die richtigen Voraussetzungen, um die Division Messtechnik auf das nächste Level zu heben.“

Geßner nimmt die Herausforderung gerne an: „Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen. Die Division Messtechnik mit ihren hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trägt seit Jahren essenziell zum Erfolg des Unternehmens bei. In meiner neuen Rolle will ich diesen Weg fortführen und erreichen, dass unsere Kunden auch in Zukunft gern auf Messtechniklösungen von Rohde & Schwarz setzen.“