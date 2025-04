Auf der Fachmesse präsentiert das Unternehmen daher einige Lösungen, die Unternehmen bei der Digitalisierung, Prozessoptimierung und Automatisierung helfen sollen. Der autonome mobile Roboter (AMR) GoPal P35 demonstriert auf der LogiMAT zum Beispiel sein Können im Transport von Paletten oder Pickregalen. Vor Ort zu sehen ist ebenfalls die Logistics Execution-Lösung ZetesMedea, die für eine optimierte Auftragsausführung sorgen soll. Auch Kundenretouren sollen sich damit effizienter bearbeiten und Saison- sowie Überschussbestände wieder einlagern lassen. Eine intelligente Nachschubsteuerung soll sicherstellen, dass Materialien und Waren rechtzeitig an den richtigen Ort gelangen.

Wie Zetes in einer Aussendung beschreibt, werden die Mitarbeitenden durch die Prozesse geleitet, wodurch in den Lagerprozessen weniger Fehler passieren sollen. Auch Arbeitslasten wie etwa in Peak-Zeiten sollen damit effektiver gesteuert werden. Dabei kommen unterschiedliche Technologien wie Pick-by-Voice, Pick-by-Vision, Scanning, ImageID, RFID oder AMR zum Einsatz.

Automatisierte Wareneingangs-, Versand- und Verladekontrolle

ZetesMedea ImageID nutzt die Machine Vision Technologie mit dem Ziel, die automatische Wareneingangs- und -ausgangskontrolle zu verbessern. Die Lösung prüft laut Zetes nicht nur die Vollständigkeit und 100-prozentige Korrektheit von Sendungen, sondern dokumentiert mittels visuellem Nachweis auch den Gefahrenübergang – ob Sendungen in korrektem Zustand verladen oder empfangen wurden.

Die automatische Datenerfassung soll eine Verringerung von Reklamationsfällen, schnellere Wareneingangs- und ausgangsbearbeitung und Inventur ermöglichen. Auch die Kombination aus Voice-Technologien, automatischer Nachschubsteuerung und Machine Vision soll helfen, Fehler zu reduzieren, Produktivität zu steigern und Mitarbeitende zu entlasten.