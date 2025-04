Als weitere Besonderheit führt Stöber die Anzahl der digitalen und analogen Ein- und Ausgänge an, mit denen der Antriebsregler in unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz kommen kann. Für eine schnelle automatisierte Inbetriebnahme und einen unkomplizierten Service lässt sich eine SD-Karte als Applikationsspeicher in den Antriebsregler stecken und somit Konfigurationen übertragen, heißt es in der Aussendung.

Der neue SB6 unterstützt in Kombination mit One Cable Solution (OCS) und EnDat 3 Leistungslängen bis 100 Meter. Das Hybridkabel hat Stöber in Abstimmung mit dem Encoder-Hersteller Heidenhain entwickelt. In Kombination mit seinen Getriebemotoren bietet Stöber ein komplett aufeinander abgestimmtes System aus einer Hand. Für die Anbindung an eine überlagerte Steuerung stehen Firmware-basiert EtherCAT und PROFINET zur Wahl.