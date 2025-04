Wie alle MDP-Module der MDD 2000er-Serie kann auch der Einachs-Drive standalone oder im Verbund mit beliebig vielen MDD 2000-Achsmodulen beider Baugrößen eingesetzt werden. Dadurch soll eine passgenaue Auslegung des Antriebskonzeptes ermöglicht werden.

Lesetipp: Stöber präsentiert neuen Antriebsregler SB6 für Stand Alone Anwendungen

Im Standard kommt die digitale Motorfeedback-Schnittstelle Hiperface DSL zum Einsatz, die Kabel und Zeit bei der Inbetriebnahme sparen soll. Neben der Einkabellösung werden zahlreiche Gebervarianten unterstützt: EnDat 2.1, Hiperface, Resolver, Sin/Cos, TTL, BiSS-C oder Tamagawa.

Die Module lassen sich aufgrund der Anreihtechnik werkzeuglos mit DCB „DC Connection Block“ und BCB „Bus Connection Block“ verbinden. Dadurch entfällt laut Sigmatek eine aufwendige Einzelverdrahtung für Strom, Zwischenkreiskopplung und Echtzeit-Ethernet-Kommunikation mit VARAN-Bus. Die Engineering-Plattform LASAL verfügt zudem über eine Antriebs-Bibliothek mit vorgefertigten Motion-Softwarebausteinen. Dadurch sollen sich Motion-Control-Aufgaben komfortabel umsetzen und die Applikationserstellung beschleunigen lassen.

Sigmatek ist Aussteller auf der "all about automation" Heilbronn in Halle A, Stand A-327.