Weidmüller stellt unter der Bezeichnung MultiMark und MultiCard schnelle, verlässliche und durchgängige Markierungssysteme zur Verfügung. Einsteckschilder, Etiketten oder Schrumpfschläuche können mit den modular konzipierten Thermo-Transferdruckern der MultiMark-Reihe und der Konfigurationssoftware M-Print® PRO schnell und individuell gekennzeichnet werden. Von Einzelanfertigungen bis hin zu großen Druckmengen lassen sich äußerst wirtschaftlich und ohne Abstriche bei der Qualität Markierungen aller Art erstellen – gut lesbar und beständig gegenüber Umwelteinflüssen. Viele Tragschienen-Komponenten sind bereits mit Aufnahmen versehen, in die Markierer oder Schilder einfach eingeklipst oder eingerastet werden.

Aber kein Schaltschrankbauer kommt ohne den universellen Einsatz von selbstklebenden Kennzeichnungen aus. Für Geräte und Komponenten lassen sich mit den THM-Druckern selbstklebende Etiketten erstellen. Somit ist eine übersichtliche, strukturierte, eindeutige und leserliche Kennzeichnung und das damit einhergehende, einheitliche Erscheinungsbild gewährleistet. Ein Problem bleibt aber: Im Gegensatz zu den rastbaren Markierern müssen Etiketten manuell von der Trägerfolie gelöst und auf den Komponenten aufgebracht werden. Im Idealfall ist gerade eine Pinzette zur Hand. Meist geschieht dies jedoch im Wortsinn „händisch“ oder mit einem zweckentfremdeten Schraubendreher. Die Arbeit ist mühselig und zeitraubend, das Ergebnis dafür nicht immer überzeugend. Oft sitzt das Etikett schief, schlägt Falten oder ragt über den Geräterand hinaus. Als nachhaltige Lösung für dieses Problem hat Weidmüller das THM MultiMark LPC (Labeling Processing Center) zur automatischen Komponenten-Etikettierung entwickelt. Mit diesem einzigartigen System werden Betriebsmittelkennzeichnungen sofort korrekt positioniert, gedruckt und appliziert. Der neue Hochleistungsapplikator hebt das Etikett automatisch vom Trägermaterial ab und befestigt es zuverlässig. Das Verfahren eignet sich für die meisten Bauteilgeometrien. Die Komponenten können eine Höhe von bis zu 120 mm aufweisen. So lassen sich selbst größere Geräte zuverlässig kennzeichnen. Der Etikettierprozess ist sehr einfach gehalten. Um eine korrekte Positionierung sicherzustellen, projiziert zunächst ein serienmäßig integrierter Laser den Etikettenumriss verzerrungsfrei auf die Produktoberfläche. Danach wird über einen Fußschalter der Druck- und Applikationsprozess gestartet. Das Verfahren ist äußerst ergonomisch, denn der Anwender kann während des gesamten Vorgangs das Bauteil mit beiden Händen bequem und präzise in der gewünschten Position halten. Der eigentliche Etikettier-Prozess dauert nur ca. 3–5 Sekunden, das manuelle Anbringen des Etikettes nimmt ca. 15–20 Sekunden in Anspruch.